"Via degli Alpini sarà a senso unico?"

Ci sarà o no il senso unico in via degli Alpini, nel quartiere Mercato a Recanati, come chiesto nella primavera di un anno fa dai residenti? A chiederlo ora sono i consiglieri Antonio Bravi (foto), Stefano Petrella e Andrea Marinelli con una interrogazione all’amministrazione comunale. Nella nota si fa presente che via degli Alpini ha visto crescere la necessità di parcheggi pubblici anche per lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali, un’esigenza ulteriormente accresciuta anche dal fatto che è stato riaperto negli ultimi mesi l’ex Club Aquila, che richiama persone con le attrezzature sportive e ricreative. Purtroppo, però, la larghezza della carreggiata in presenza del doppio senso di circolazione non consente di parcheggiare nei due lati della vita e spesso si presenta un grande caos di mezzi parcheggiati in modo irregolare. L’ex sindaco Bravi ricorda che "molti residenti nella primavera 2024, in un incontro con l’amministrazione comunale, alla presenza anche dei responsabili della polizia locale, avevano chiesto il senso unico sull’intera via degli Alpini. Così si sarebbe reso regolare un discreto numero di parcheggi". Visto che già la nuova amministrazione ha apportato modifiche alla viabilità in alcune zone della città, i consiglieri chiedono qual è il progetto per via degli Alpini: sarà introdotto o no il senso unico"?