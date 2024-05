Via dei Sediari ricorda l’antico mestiere

Il racconto dell’antico mestiere dei sediari e una via che si veste a tema per l’occasione. Si tratta di uno degli appuntamenti diGiardini nascosti. Il cortile della famiglia Dalloro ospiterà la presentazione di "Marche d’Autore: I mestieri", scritto da autori vari, tra cui il civitanovese Maurizio Micucci, che ha ripercorso la storia di sediari e impagliatrici. La presentazione avverrà alle 18, in vicolo Tre Ponti, ma la vicina via dei Sediari, dove 30 anni fa si fabbricavano sedie, su iniziativa degli abitanti sarà addobbata da sedie di paglia, foto dell’epoca e altri suppellettili, per ricreare e ricordare quell’antico mestiere.