Via dei Velini, area verde a misura di disabili Comune a caccia di fondi

Un parco giochi sempre più aperto e inclusivo. L’amministrazione ha deciso di intervenire sull’area verde di via dei Velini, che si trova accanto allo stadio Helvia Recina, per farne uno spazio giochi in cui anche i disabili possano accedere e divertirsi liberamente. Il costo complessivo dell’intervento è di 79.986 euro e per cercare di finanziarlo il Comune ha deciso di partecipare al bando per l’inclusione delle persone con disabilità della Regione che prevede un contributo di 60mila euro. Il progetto prevede la realizzazione di tre parcheggi per disabili di fronte all’area verde. Gli accessi saranno sistemati, così come il vicino campo da basket e verranno installati dei giochi che potranno essere utilizzati contemporaneamente da disabili e persone normodotate. Prevista un’altalena con sedile a cestone e anche l’installazione di una pavimentazione antitrauma in "gomma colata". Nell’area di sosta accanto alla fontanella, all’ombra del tiglio che caratterizza il centro del parco, verrà sistemata un’area picnic con due sedute e un tavolo allungato verso i lati corti per permettere di sistemarsi anche ai disabili in carrozzina.