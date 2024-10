Via dei Velini, cantiere fantasma: "Non si vedono operai da giorni. Caos traffico e affari in picchiata"

"Il disagio è grande e il danno, commercialmente parlando, è grave. Vediamo il cantiere bloccato da un po’ e nessuno che ci lavora: questo non accorcia i tempi". Sono parole di sconforto e preoccupazione quelle dei commercianti di Villa Potenza e di via dei Velini a Macerata, in merito al cantiere in corso sull’arteria principale che collega la frazione al capoluogo. Da qualche tempo i cittadini non vedono nessuno lavorare al cantiere, che sembra abbandonato: anche il Carlino ha verificato e negli ultimi tre giorni non si è visto neanche un operaio. "Chiudere una strada come questa, che collega diversi paesi, crea non poca fila e disagi – spiega Simona Valeri, del negozio Valeri Agricoltura a Villa Potenza –. La gente che deve scendere da Montanello o dintorni ne fa a meno, e questo ha una ricaduta negativa sulle attività. Non sta a me giudicare se i lavori erano necessari o meno, ma andrebbe almeno sollecitato chi se ne occupa: è un lavoro molto grande e vederci qualche operaio ogni tanto non basta".

Dello stesso parere è Daniela Calzolari, dell’alimentari Daniela & Giuseppe: "Confermo che al cantiere non si vede mai nessuno. I negozi sono in sofferenza, il lavoro è calato e chi arriva da fuori non investe più su Villa Potenza come prima". "Tutta via dei Velini era nostra cliente – afferma Anna Cardente, dell’edicola Gabriann –, adesso quelli che arrivano sono pochi. Per me, commercialmente, la perdita è di circa il 30%, e quello che mi preoccupa ancor di più è che non vedo persone protestare per la situazione. L’unico contentino che ci è stato dato, quando hanno visto che gli animi si stavano scaldando, è farci salire per la strada aprendola a senso unico". "Molti evitano di frequentare la zona per il caos e per noi significa calo di lavoro e di passaggio", conferma Giuseppe Aquilanti, dell’omonimo negozio di scarpe, seguito dalle parole di Jessica Farabolini de La bottega di Maria: "Chi passa di qui fa fatica a fermarsi per paura di restare bloccato nel traffico. Il cantiere, poi, lo vedo bloccato da un po’, passandoci tutti i giorni. Non si sa nemmeno con chi prendersela e non si capisce perché non vanno avanti". Animi simili muovono alcuni commercianti in via dei Velini, come Laura Marconi Rapari de La bottega dei sapori. Spiega Rapari: "Capisco i problemi che possono subentrare nel corso del lavoro, ma lì il problema è che non ci lavora nessuno. Il disagio è tanto perché la gente non cammina e non esce. Ci sarebbero, poi, anche altre migliorie da fare in zona, come la segnaletica". Sugli affari, Rapari commenta: "Dall’apertura del cantiere c’è stato un calo progressivo di incassi, dal 30% al 50%; avevamo clienti da Civitanova e Montefano che hanno smesso di venire". Per Paola Farroni, della lavanderia Graziella, il disagio più grande risiede "nel traffico: essendoci più passaggio e caos i vigili hanno aumentato multe e controlli per i divieti di sosta che ci sono qui nei paraggi, e questo non aiuta". Dal Comune arriva la rassicurazione dell’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori. "Il cantiere progredisce – afferma l’assessore –: dei circa 230 pali di contenimento ne sono stati realizzati oltre l’80%. Poi è stato realizzato il sistema idraulico di canalizzazione delle acque e si sta passando agli interventi nella sede stradale. A mano a mano concordiamo con l’impresa la larghezza del cantiere". Poi, sulla reintroduzione del doppio senso di circolazione: "Non sappiamo con certezza le tempistiche perchè il responsabile della sicurezza valuta di volta in volta le necessità. La cosa principale da sapere è che nel vecchio progetto (non nostro) era prevista la chiusura totale di via dei Velini per un anno, cosa che abbiamo cercato di evitare tranne in casi di massima necessità. Si sta facendo un grosso sforzo per assicurare viabilità e sicurezza a cittadini e lavoratori".