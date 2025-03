Via dei Velini, nuova fase per il cantiere. Cambia la viabilità

"Interveniamo con Apm per rinnovare la rete idrica. La linea che approvvigiona Villa Potenza era obsoleta, e nel caso di necessità non permetteva una chiusura puntuale. Parte dell’acquedotto poi ricadeva su proprietà private. Ora lo rifacciamo a margine della strada". Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici, spiega la prosecuzione dei lavori in Via dei Velini, importante arteria cittadina che da tempo è interessata da un grande cantiere: la nuova fase dei lavori ha reso necessaria una nuova ordinanza per regolamentare la viabilità. L’assessore spiega che i lavori "riguardano la sede stradale, il contenimento idrogeologico e la raccolta delle acque", e racconta che "l’acquedotto non permetteva interventi mirati di chiusura e ciò comportava, in caso di necessario intervento, l’interruzione di tutta la rete. L’acquedotto poi in parte era su proprietà privata, mentre con questa operazione di rinnovo Apm lo mette accanto alla sede stradale, con delle saracinesche che permetteranno di lavorare sugli eventuali siti di interesse senza togliere l’approvvigionamento alla frazione. Le tempistiche di questi lavori prevedono la fine per l’estate a venire". La polizia locale ha così emesso un’ordinanza che prevede in via dei Velini (tratto compreso tra via Federico II e Borgo Pompeo Compagnoni) il divieto di transito per autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, secondo la direzione di marcia Villa Potenza-Macerata, eccetto veicoli del trasporto pubblico locale. I residenti dei civici posti a monte dell’area di sbancamento e di taglio della strada di via dei Velini potranno entrare e uscire sempre dal versante sud della medesima via ovvero lato Borgo Pompeo Compagnoni salvo la presenza di movieri specializzati della ditta e secondo lo stato di avanzamento dei lavori. Nelle ore notturne non sarà consentito il transito a nessuna categoria dei veicoli secondo il senso di marcia Macerata-Villa Potenza. Prevista la revoca del doppio senso di circolazione nel lato a monte del tratto interessato dai lavori con contestuale riduzione ad una corsia di marcia secondo la direzione Villa Potenza-Macerata. Intanto un nuovo cantiere è partito anche in via Armaroli: sarà rifatta la pavimentazione e per la durata del cantiere saranno eliminati alcuni parcheggi a pagamento.

l. f.