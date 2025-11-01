Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Macerata
CronacaVia dei Velini nuova viabilità per un mese
1 nov 2025
LORENZO FAVA
Cronaca
Via dei Velini nuova viabilità per un mese

Cambia la viabilità in via dei Velini e, venerdì, in via Cincinelli. La nuova regolamentazione della circolazione per i lavori, nel tratto compreso tra via Federico II e borgo Compagnoni, sarà valida da oggi al 30 novembre, e prevede, su quel tratto, la revoca del divieto di transito secondo la direzione di marcia Villa Potenza-Macerata.

La circolazione è consentita per tutte le categorie dei veicoli, e prevede istituzione temporanea di segnaletica verticale di divieto di sorpasso, di limite massimo di velocità in 30 km/h, di divieto di transito ai pedoni in entrambi i sensi di marcia, di divieto di transito con sbarramento secondo la direzione di marcia Macerata-Villa Potenza, oltre alla chiusura della corsia di marcia a salire lungo la direttrice Villa Potenza-Macerata, con lo spostamento del traffico veicolare sulla corsia di sinistra; per andare verso Villa Potenza seguire per: via Trento, via Ghino Valenti, Sp77, borgo Peranzoni; ci sarà poi la deviazione lato rotatoria via Mattei-via Tucci in direzione Villa Potenza: si va per via Mattei, via Roma, piazza Vittoria, corso Cavour, piazza Garibaldi, via Trento, via Ghino Valenti, Sp77, borgo Niccolò Peranzoni.

Il provvedimento che invece riguarda i lavori di abbattimento di alcuni alberi essiccati in via Cincinelli sarà valido invece nella giornata di venerdì prossimo dalle ore 8 alle ore 14 e stabilisce il divieto di transito.

