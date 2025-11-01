Via dei Velini nuova viabilità per un mese

Cambia la viabilità in via dei Velini e, venerdì, in via Cincinelli. La nuova regolamentazione della circolazione per i lavori, nel tratto compreso tra via Federico II e borgo Compagnoni, sarà valida da oggi al 30 novembre, e prevede, su quel tratto, la revoca del divieto di transito secondo la direzione di marcia Villa Potenza-Macerata.

La circolazione è consentita per tutte le categorie dei veicoli, e prevede istituzione temporanea di segnaletica verticale di divieto di sorpasso, di limite massimo di velocità in 30 km/h, di divieto di transito ai pedoni in entrambi i sensi di marcia, di divieto di transito con sbarramento secondo la direzione di marcia Macerata-Villa Potenza, oltre alla chiusura della corsia di marcia a salire lungo la direttrice Villa Potenza-Macerata, con lo spostamento del traffico veicolare sulla corsia di sinistra; per andare verso Villa Potenza seguire per: via Trento, via Ghino Valenti, Sp77, borgo Peranzoni; ci sarà poi la deviazione lato rotatoria via Mattei-via Tucci in direzione Villa Potenza: si va per via Mattei, via Roma, piazza Vittoria, corso Cavour, piazza Garibaldi, via Trento, via Ghino Valenti, Sp77, borgo Niccolò Peranzoni.

Il provvedimento che invece riguarda i lavori di abbattimento di alcuni alberi essiccati in via Cincinelli sarà valido invece nella giornata di venerdì prossimo dalle ore 8 alle ore 14 e stabilisce il divieto di transito.