Via dei Velini senza pace. Slitta ancora la chiusura. Stop fino al 31 ottobre

Prorogata fino al 31 ottobre l’ordinanza di chiusura di via dei Velini (nella foto). A ridosso del tratto di strada interdetto a scendere verso Villa Potenza, il bar pasticceria Black soul "ha perso il 40% degli incassi", commenta il titolare mostrando tutto il suo disappunto per i lavori che vanno avanti da mesi. "Non se ne può più – aggiunge –. Nel cantiere non c’è mai nessuno a lavorare, non si capisce perché non si vada avanti. La strada è chiusa oramai da quasi un anno e mezzo, noi lavoriamo praticamente con un senso unico. Qualcuno da Macerata scende, ma le persone che vanno verso Villa Potenza per dirigersi a Cingoli, Montecassiano, Montefano o Appignano devono passare obbligatoriamente per via due fonti o per la lunga di via Valenti. Assurdo, è ormai una barzelletta".

La viabilità in via di velini resta la stessa, l’unica novità è la proroga della chiusura che già ieri sulla pagina Facebook del Comune a suscitato tantissime reazioni contarrie. L’ultimo annuncio dell’assessore Andrea Marchiori, che risale a Ferragosto, parlava di lavori finiti per ottobre. Per poi passare in via Roma.

Intanto, un’altra ordinanza regola la viabilità nelle vie Berardi e Pancalducci: in via Berardi, dalle 8 alle 18 di domani, sono previsti l’istituzione del divieto di transito, eccetto che per i residenti della via, in prossimità dell’intersezione con via Armaroli fino al civico 2; il divieto di transito nel primo tratto di via Berardi per agevolare la manovra di svolta dei veicoli e l’istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in uscita. In via Armaroli è prevista la sospensione temporanea della segnaletica verticale di ztl.

La seconda ordinanza prevede, fino al 31 dicembre, con orario 8:45-12.45 e 15-17 per massimo due ore di operazione, in via Pancalducci, il divieto di transito con direzione obbligatoria dritta verso via Bramante, eccetto che per i residenti prima del civico 21 provenienti dal centro; il divieto di transito con direzione obbligatoria a sinistra verso via Galasso da Carpi, eccetto che per residenti prima del civico 21 per i veicoli provenienti da via Ventura, e il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato dai lavori.

In via dei Velini si prosegue con la viabilità attuale: la fine dei lavori, prevista a maggio "entro l’estate", è ancora lontana.