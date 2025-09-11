Dalla Perla a Yoox
Via dei Velini senza pace. Slitta ancora la chiusura. Stop fino al 31 ottobre

Nuova ordinanza della polizia locale che riguarda il cantiere sulla strada verso Villa Potenza. L’amarezza dei commercianti: "Perdiamo incassi".

Prorogata fino al 31 ottobre l’ordinanza di chiusura di via dei Velini (nella foto). A ridosso del tratto di strada interdetto a scendere verso Villa Potenza, il bar pasticceria Black soul "ha perso il 40% degli incassi", commenta il titolare mostrando tutto il suo disappunto per i lavori che vanno avanti da mesi. "Non se ne può più – aggiunge –. Nel cantiere non c’è mai nessuno a lavorare, non si capisce perché non si vada avanti. La strada è chiusa oramai da quasi un anno e mezzo, noi lavoriamo praticamente con un senso unico. Qualcuno da Macerata scende, ma le persone che vanno verso Villa Potenza per dirigersi a Cingoli, Montecassiano, Montefano o Appignano devono passare obbligatoriamente per via due fonti o per la lunga di via Valenti. Assurdo, è ormai una barzelletta".

La viabilità in via di velini resta la stessa, l’unica novità è la proroga della chiusura che già ieri sulla pagina Facebook del Comune a suscitato tantissime reazioni contarrie. L’ultimo annuncio dell’assessore Andrea Marchiori, che risale a Ferragosto, parlava di lavori finiti per ottobre. Per poi passare in via Roma.

Intanto, un’altra ordinanza regola la viabilità nelle vie Berardi e Pancalducci: in via Berardi, dalle 8 alle 18 di domani, sono previsti l’istituzione del divieto di transito, eccetto che per i residenti della via, in prossimità dell’intersezione con via Armaroli fino al civico 2; il divieto di transito nel primo tratto di via Berardi per agevolare la manovra di svolta dei veicoli e l’istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in uscita. In via Armaroli è prevista la sospensione temporanea della segnaletica verticale di ztl.

La seconda ordinanza prevede, fino al 31 dicembre, con orario 8:45-12.45 e 15-17 per massimo due ore di operazione, in via Pancalducci, il divieto di transito con direzione obbligatoria dritta verso via Bramante, eccetto che per i residenti prima del civico 21 provenienti dal centro; il divieto di transito con direzione obbligatoria a sinistra verso via Galasso da Carpi, eccetto che per residenti prima del civico 21 per i veicoli provenienti da via Ventura, e il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato dai lavori.

In via dei Velini si prosegue con la viabilità attuale: la fine dei lavori, prevista a maggio "entro l’estate", è ancora lontana.

© Riproduzione riservata