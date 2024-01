Via del Mare, radici nel mirino

L’Amministrazione comunale di Potenza Picena ha da poco commissionato un’analisi tecnica sullo stato di dissesto della carreggiata in via Del Mare, che si trova nella lottizzazione Castelfiorito Semprinia, per via delle diverse criticità presenti su quella strada. "Qui, infatti, si rilevano vistose deformazioni del manto stradale, tali da rendere pericoloso il transito veicolare – sottolinea il Comune potentino, in una nota stampa –. La relazione conclusiva di tale analisi, redatta dallo studio tecnico incaricato, conferma che le cause dissesto non sono imputabili a un cedimento del terreno bensì, ‘alla presenza di un fitto reticolo di radici di alberi con sviluppo orizzontale, immediatamente al di sotto della pavimentazione stradale’. Si tratta di pini che si trovano in giardini privati circostanti". Quindi, aggiunge l’ente comunale, "per un adeguato ripristino della sede stradale ‘è necessario provvedere alla fresatura dell’asfalto ammalorato, al taglio delle radici degli alberi, al rifacimento della fondazione stradale con materiale granulare ben compattato e alla successiva stesa del manto bituminoso’. Alla luce di ciò, l’Amministrazione ha incontrato nei giorni scorsi i privati possessori dei pini in questione, per condividere le azioni necessarie a ristabilire le condizioni di sicurezza nel tratto stradale in oggetto".