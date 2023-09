Via delle Vergini e il verde incolto: "Tagliate le canne"

"Almeno tagliate quelle canne". L’invito è alla Provincia e a farlo sono gli automobilisti che ogni giorno, per motivi di lavoro o altro, si trovano a transitare lungo via delle Vergini che si incrocia con Costamartina, con la via che conduce alla piscina comunale e con quella di ingresso all’esercizio di un venditore di vino. L’incrocio è già pericoloso di per sé e aspetta da più di vent’anni una soluzione che oggi appare teoricamente più vicina (lo fa pensare la delibera della Provincia che realizza l’ opera), ma intanto un aiutino per garantire maggior sicurezza al tratto lo vogliamo dare o no? Basterebbe sfalciare quelle canne che riducono la visibilità, un lavoretto da mezzora o giù di lì. Sono mesi che la segnalazione è stata fatta ma di falci, da quelle parti, non s’è vista neanche l’ombra.