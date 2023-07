Via Di Vittorio: una strada da zona bellica

Un tratto di strada breve, ma molto utile per la zona industriale A. Eppure versa in uno stato di completo abbandono: pieno di buche e con la vegetazione che invade buona parte della sede stradale, rendendola estremamente pericolosa. Si tratta di via Giuseppe Di Vittorio che collega due rotonde (quella ’della frutta’ e quella vicino a Eurosuole) ed è molto frequentata specie nei giorni feriali. Che fosse ridotta male, chi lavora da quelle parti lo sperimenta ogni giorno con una sorta di ’via crucis’ che mette a dura prova gli ammortizzatori delle propri mezzi, ma ultimamente se ne sono accorti un po’ tutti, visto che la chiusura dell’accesso dall’autostrada ha costretto automobilisti e camionisti a percorrere anche via Di Vittorio per immettersi nella superstrada Civitanova-Foligno in direzione monti. La strada in quelle condizioni non è nemmeno un bel biglietto da visita per la città, visto che ci transitano molti forestieri per raggiungere le importanti e note aziende, i numerosi stabilimenti e le attività ricettive che hanno sede nelle vicinanze. La speranza è che il ’calvario’ non duri ancora a lungo, come è successo per la strada in contrada Piane di Chienti, che si trova poco più a ovest, sistemata solo dopo una lunga ’litania’ di accorate proteste dei residenti.