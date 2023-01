Via Fontanella, il Centro di riuso passa in gestione del Cosmari

Centro del riuso di via Fontanella, dal primo marzo 2023 sarà il Cosmari a gestirlo. Nel frattempo l’incarico verrà prorogato alla cooperativa sociale Il Nodo, fin qui affidataria del servizio a cui fanno riferimento gli utenti residenti a Civitanova e nei comuni di Morrovalle, Montecosaro e Potenza Picena. Il Centro del riuso ha l’obiettivo di raccogliere quei beni e quei materiali che si ha intenzione di dismettere, ma che sono ancora in condizioni tali da poter essere utili ad altri cittadini che presentandosi allo sportello, che si trova nei locali dell’ex mattatoio, possono entrarne in possesso in maniera gratuita. Un circolo virtuoso nell’ambito della politica dei rifiuti che mira a limitarne la quantità da inviare in discarica. L’amministrazione comunale ha elaborato anche un progetto per l’ampliamento della struttura con il costo dei lavori stimato attorno ai 150.000 euro. Il centro del riuso è operativo da diversi anni ed è aperto dal lunedì al sabato.

Lorena Cellini