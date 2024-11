Via Fontanella, il questore in visita alle associazioni

Accompagnato dal generale Paolo Piccinelli, il questore di Macerata Gianpaolo Patruno, accogliendo l’invito del presidente della sezione Anc di Civitanova, Roberto Ciccola, ha fatto visita alle associazioni militari di via Fontanella. Ricevuto da uno schieramento di formazione interforze composto da Anc, Anb, Unuci e Anfi, ha avuto modo di conoscere e apprezzare le realtà associative. Nel corso dell’incontro il questore Patruno ha raccontato il suo percorso professionale. Non sono mancati riferimenti al controllo del territorio con particolare riferimento a di Civitanova. Sono state evidenziate l’importanza del coordinamento e la sintonia con tutte le forze di polizia per la migliore sinergia della forze in campo e la migliore sicurezza possibile per il cittadino. In collegamento dalla capitale Antonio Pignataro, già Questore di Macerata, e ospite dell’Anc nel 2018, che ha sottolineato ancora una volta la sua lotta a 360 gradi contro ogni tipo di droga nel nostro paese. Presenti tra gli altri la signora Giovanna Piermanni, il presidente Fondazione Carima conte Francesco Sabatucci, il neo commissario di polizia Riccardo Zenobi e i presidenti Gianfranco Ciferri per Unuci, Aroldo Cameli per Anb, Emanuele Fiorello per Anfi e i presidenti Anc di Morrovalle, Montecosaro e Potenza Picena. Per l’Arma presenti il comandante di Compagnia capitano Angelo Chiantese e il comandante di stazione Bartolomeo Filannino.