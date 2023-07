"Via gli uomini della lista Fiordomo dai cda"

di Asterio Tubaldi

Parla di epurazione dei rappresentanti della lista civica di maggioranza "Vivere Recanati", espressione dell’ex sindaco Fiordomo, da parte dell’attuale sindaco Antonio Bravi. Un’accusa pesante che si evince – secondo quanto afferma Benito Mariani, consigliere comunale della Lega – dalle ultime nomine che il sindaco Bravi avrebbe operato nel corso dei recenti rinnovi dei consigli di amministrazione di Astea Spa, DEA Spa, Centro Marche Acque Srl (CMA) i quali resteranno in carica per i prossimi tre anni.

"Nel nominare, in questi giorni, i rappresentanti per il Comune di Recanati – insiste il consigliere della Lega – il primo cittadino si è ben guardato dal riconfermare i rappresentanti in carica. Ad esempio, il presidente di Astea Spa, Massimo Scalmati, ha dovuto ’concordare’ con il sindaco le proprie dimissioni anticipate ad hoc; il consigliere di CMA Srl, Giorgio Lorenzetti, sempre della lista della Lista civica ’Vivere Recanati – Fiordomo’, non è stato confermato da Bravi".

Rimane, invece, nel cda di Centro Marche Acque Massimo Corvatta, eletto nelle ultime elezioni nella lista Fiordomo.

Entrambi (Scalmati e Lorenzetti), non solo, fa presente Mariani, non sono stati nominati in altri ruoli, ma non sono stati neppure sostituiti con altri della stessa lista politica, quella appunto "Vivere Recanati-Fiordomo.

"Da parte del sindaco un bel riconoscimento, lasciatecelo dire – aggiunge – del lavoro svolto con tanto di premialità e riconoscimenti ottenuti a vari livelli il mese scorso! Bravi entra a gamba tesa, ma il cartellino rosso è per l’assessore Fiordomo e la sua lista! Diciamola tutta: i cda della lista Fiordomo sono stati epurati! Non dobbiamo certo noi ricordare al sindaco Bravi che ha vinto le elezioni nel 2019 solo per pochi voti, e ora caccia chi lo ha sostenuto come, appunto, i due amministratori sopracitati che furono tra i più votati della loro lista ed eletti anche come consiglieri comunali. Infatti parliamo di professionisti noti ed apprezzati in città che, complessivamente, hanno preso oltre 200 voti di preferenza".

Mariani rimarca anche che al posto di Scalmati, per gli ultimi tre anni di mandato, il sindaco Bravi ha nominato Fiorella Moroni, eletta 4 anni fa nella lista civica del sindaco che ha ricoperto sino a ieri la presidenza di Dea. Al suo posto si fa il nome di Paolo Angelici.

"Certo è che il sindaco Bravi esce allo scoperto e spacca la maggioranza rompendo quell’unione, cooperazione e fiducia che ci dev’essere nell’amministrare bene una città".