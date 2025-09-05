"Via Guerrazzi, la mensa è a rischio"

C’è il rischio che i lavori per la realizzazione della mensa della scuola materna ‘Lo scoiattolo’ di via Guerrazzi non siano conclusi a settembre. Sarebbero state fatte modifiche progettuali che il Ministero non ha ancora approvato e non si sa se lo farà". Così Francesco Micucci (nella foto), consigliere del Pd, che sulla questione ha presentato un’interrogazione per chiedere al sindaco Fabrizio Ciarapica come stanno le cose, visto che gli impegni presi con i genitori con il personale docente datavano la consegna del cantiere al marzo del 2025.

"Il sindaco – osserva Micucci – in uno dei video autocelebrativi di luglio parlava conclusione dell’opera. In realtà, sembrerebbe che le nuove aule per la mensa non siano praticabili in attesa di permessi dal Ministero che ancora non arrivano, a due settimane dall’inizio delle lezioni". Da qui l’iniziativa presa dal capogruppo consiliare del Partito Democratico di portare in aula la questione per sapere "se le aule saranno fruibili all’inizio del nuovo anno scolastico, quali impedimenti ad oggi non ne permettono l’uso e perché non si è data sollecita informazione ai diretti interessati delle problematiche in corso e soprattutto dei tempi di soluzione, anziché dare informazioni ingannevoli sulla conclusione dei lavori e la disponibilità delle aule".

"Occorre che si dica con chiarezza – insiste il Dem – entro quando sarà possibile per i bambini e i loro insegnanti usufruire delle nuove aule della scuola per la mensa quotidiana".