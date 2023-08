Via il petrolio, spazio al rinnovabile L’idea dell’unione Monti Azzurri

Il consiglio dell’unione montana Monti Azzurri ha approvato il protocollo d’intesa per l’avvio della "Oil free zone", che prevede la progressiva sostituzione del petrolio con energie prodotte da fonti rinnovabili. Un ulteriore passo verso la sostenibilità, dopo la "Green Community". "La nostra unione montana – spiega l’ente, con sede a San Ginesio e presieduto da Giampiero Feliciotti – è l’unica unione della regione che è riuscita a vedersi finanziato il progetto della Green Community, approvato addirittura un anno prima (nel 2021) dell’emissione del bando Pnrr. Un progetto che vale 4.179.000 euro, oltre ad un 20% di cofinanziamento dell’ente". La Green Community prevede piani di sviluppo sostenibile messi in atto a livello locale da piccole comunità con una serie di obiettivi, come la gestione delle risorse del luogo per la produzione energetica, il turismo sostenibile, l’integrazione dei servizi di mobilità con impatto minore, l’industria a "rifiuti zero" e la costruzione consapevole di strutture edilizie. Inoltre, sabato scorso, il consiglio dell’unione ha anche approvato la Oil free zone. "Si intende un’area territoriale – prosegue – in cui entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai Comuni del territorio di riferimento –in questo caso i 15 comuni aderenti all’unione – si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili". I 15 comuni sono Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona e Tolentino. "La Regione, nell’ambito della propria legislazione di settore, potrà disciplinare le modalità di organizzazione della Oil free zone – aggiunge l’ente – con particolare riguardo agli aspetti legati all’innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili e alla ricerca di soluzioni eco-compatibili".

Lucia Gentili