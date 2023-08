"Via il telo marrone di copertura"

Il Comitato per la bellezza di Monte San Martino, promotore sabato della conferenza "Un tesoro naturale e storico sommerso in nome della sicurezza" scende in campo insieme a Italia Nostra sui lavori di ripristino del versante in via Grazie, lungo la provinciale 84 Monte San Martino-Amandola. "Rimaniamo in attesa dei chiarimenti richiesti all’Anas, al Comune e alla Soprintendenza Marche Sud in merito all’intervento per porre in sicurezza la strada provinciale 84 sotto le mura del centro storico tutelato – spiegano –. Riteniamo comunque indispensabile la eliminazione del telo di copertura in plastica di color marrone, che contrasta con le esigenze di vario genere esposte in evidenza dai numerosi tecnici intervenuti. Ringraziamo tutti gli intervenuti alla conferenza". I mesi scorsi il capogruppo di "Monte San Martino tra la gente-Fratelli d’Italia" Raffaele Anselmi aveva sollevato la questione.