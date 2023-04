"Via intitolata a Norma Cossetto" Cesini e D’Este escono dall’aula

I consiglieri di minoranza Luca Cesini e Massimo D’Este (Tolentino Città Aperta) non hanno partecipato alla votazione della mozione del consigliere Francesco Colosi (sempre di minoranza, ma Fratelli d’Italia), che impegnava la giunta Sclavi a "intitolare una via, una piazza o un giardino alla medaglia d’oro al merito civile Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, sequestrata, torturata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943". "Un pezzo di storia ingloriosa – ha esordito D’Este –. Su questa mozione ho passato diversi giorni, rivivendo qualche tormento personale e familiare. Abbiamo riflettuto sulle incongruenze storiche, le strumentalizzazioni, i pretesti di natura politica emersi in molti Comuni e il revisionismo storico sempre più vivace sulla questione dalmata. La nostra è un’analisi più storica rispetto a quella emozionale e ai tragici fatti, che condanniamo. Ogni tipo di violenza, soprattutto quella perpetrata nei confronti di Norma Cossetto, va condannata. Ma, come dicevo, il revisionismo storico sempre più vivace, pur condannando questo aberrante assassinio, e dopo un lungo confronto tra i rappresentanti delle nostre forze politiche, considerando che in città già c’è uno spazio dove commemorare il dramma delle Foibe, spingono ad un gesto che ci esclude dal votare la mozione. Quindi il consigliere Cesini e io abbandoneremo l’aula". La mozione è stata approvata all’unanimità dai presenti. "Ringrazio la maggioranza in toto – ha risposto Colosi –. Pensavo di non fare polemica ma purtroppo si è ripetuto quanto successo nel 2013, quando a suo tempo il Pd non votò la mozione (per intitolare il campo sportivo di viale Benadduci ai "Martiri delle foibe" ndr). Quindi il revisionismo storico qui a Tolentino forse lo fanno Pd e Civico22. Un’altra occasione persa; in città intitolazioni di vie per esponenti dell’altra parte politica sono state fatte. Ne prendo atto a malincuore, ma non mi stupisco più di niente, in particolare questo modo di fare, parlare e andare via. Con questo gesto Norma Cossetto, ragazza di 24 anni uccisa barbaramente, è stata uccisa due volte".