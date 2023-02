Polemica infinita, tra l’assessore Barbara Capponi e il consigliere Pd Francesco Micucci, sulla mancata intitolazione di una via ad Anna Frank, proposta Dem bocciata in consiglio comunale. La Capponi respinge l’accusa di aver snobbato la mozione e Micucci torna a sbandierare la registrazione del dibattito. "Ha dovuto ammettere suo malgrado – sottolinea Capponi – che la sottoscritta non fosse presente in aula. Grave e triste che prenda in giro i cittadini quando mi attribuisce dichiarazioni non mie. La nota che preparai e da cui il sindaco trasse la risposta sulla scuola è ovviamente relativa alle deleghe di mia pertinenza, rimandando la discussione sulla intitolazione agli spazi pubblici, correttamente, alla commissione toponomastica, che deve valutare o meno l’opportunità di intitolazioni di volta in volta". Quanto alla registrazione del dibattito "chiunque può capire che il discorso è diviso in più parti". Ma Micucci incalza: "Ho fornito la trascrizione del dibattito in aula e ora l’assessore produce una nota sgangherata, in cui non potendo ribattere documenti alla mano, cambia discorso. Dagli atti è chiaro che il sindaco attribuisce a lei la volontà di non dare seguito alla mozione del Pd. Se la prenda allora con Ciarapica e lasci stare chi riporta il virgolettato". Per Micucci "tutta questa polemica non esisterebbe se il sindaco e la sua maggioranza avessero fatto la cosa più normale: intitolare la via ad Anna Frank. E lasciamo stare il Covid per giustificare i mancati viaggi ad Auschwitz", conclude in replica a quanto sostenuto da Capponi, ovvero che fu il virus a intralciare il progetto. "La mozione – precisa Micucci – è stata presentata nel 2017 e discussa a luglio 2018 quando ancora non si sapeva cosa fosse il Covid e non risultano fondi al tempo stanziati per questa iniziativa".