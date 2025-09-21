Via la pista per le bocce all’Ircer: "Lo spazio sarà riqualificato"

Nella casa di riposo Ircer di Recanati si respira aria di cambiamento. Senza stravolgere l’anima del luogo, si stanno facendo passi concreti per migliorare la qualità della vita degli anziani ospiti, valorizzando ogni spazio disponibile e promuovendo relazioni più vive tra ospiti, familiari e personale. Una delle novità più discusse è stata la soppressione della pista di bocce, storica ma ormai poco utilizzata. Al suo posto, sarà creato uno spazio d’incontro all’aperto per ospiti e familiari, soprattutto durante le belle stagioni.

"È stata una scelta un po’ sofferta – afferma il presidente Riccardo Ficara – perché la pista era quasi un simbolo. Ma oggi serve di più un posto dove i nostri anziani possano stare all’aperto con una tazza di tè, magari giocare a carte con i figli o i nipoti, respirare aria pulita, stare insieme. Poi quella piccola area era quasi in ombra durante tutto il giorno".

Tra i progetti in corso, anche la riapertura della portineria, con una figura dedicata all’accoglienza e alla sicurezza. "Vogliamo tenere la porta aperta – aggiunge Ficara – ma con qualche precauzione. In passato è capitato che qualche ospite, disorientato, uscisse senza rendersene conto. Una portineria ci aiuterà a vigilare, accogliere i familiari, smistare le telefonate, senza pesare tutto sulla segreteria". L’idea di coinvolgere anche gli ospiti più lucidi in questo ruolo, come accadeva in passato, è stata scartata. "Non vogliamo responsabilizzarli troppo, e ogni anziano ha le sue preferenze, i suoi legami personali con il personale. È meglio una figura neutra, preparata per questo compito".

ast. t.