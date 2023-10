Via l’amianto dal tribunale. Conto alla rovescia per i lavori

Tra due settimane prenderanno il via i lavori in tribunale. Annunciati tre anni fa e rimasti fermi a causa della pandemia, finalmente inizieranno gli interventi per la rimozione del pavimento in amianto. Nelle scorse settimane, gli operai sono entrati in servizio all’ex Pannaggi, negli spazi destinati al palazzo di giustizia, per adeguarli e consentire di ricavare altre stanze. Ora quell’intervento è quasi ultimato, e a inizio novembre si partirà con i traslochi del primo piano dell’edificio di via Pesaro, che ospita da un lato gli uffici dell’Ordine degli avvocati, e dall’altro un’aula e gli uffici per i corpi di reato. Tutti dovranno sistemarsi al Pannaggi.

"Ci hanno detto che nel giro di un mese, un mese e mezzo l’intervento al primo piano sarà completato – spiega il presidente dell’Ordine forense, Paolo Parisella –, anche se i tempi sono indicativi. Il cronoprogramma che ci è stato illustrato comunque è molto più rapido di quello che era stato annunciato inizialmente. È ovvio che più sarà breve il trasferimento, meglio sarà. In ogni caso – conclude l’avvocato Parisella – ci hanno assicurato che lo spazio al Pannaggi è sufficiente, dunque speriamo di non dover affrontare problemi particolari". Finiti i lavori al primo piano, gli uffici spostati da lì ritorneranno al loro posto, e si trasferiranno al Pannaggi quelli del secondo piano, e così via a salire fino al quinto piano. Il sesto piano invece non sarà oggetto dei lavori, perché lì il pavimento è stato già rimosso e sostituito anni fa. In tutti gli altri invece erano rimaste le mattonelle realizzate l’amianto; le superfici erano monitorate in maniera costante, per verificare la presenza di ammaloramenti che renderebbero pericolose per la salute. Ma alla fine si è deciso di intervenire in maniera più radicale ed efficace, togliendole. L’intervento costerà complessivamente 600mila euro ed è finanziato dal ministero.