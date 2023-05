Via Lauretana e Matteo Ricci "Valorizzare il turismo religioso"

di Barbara Palombi

Dalla Via Lauretana a padre Matteo Ricci: due appuntamenti per rilanciare il turismo religioso sono stati programmati per la giornata di lunedì a San Giovanni. Il giorno dopo, Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, prenderà parte alla cerimonia per l’inaugurazione delle due statue in onore di Padre Matteo Ricci e Paolo Xu Guangqi sulla facciata di San Giovanni. È stato presentato ieri il progetto di rilancio dei cammini di fede, patrocinato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Vaticano II, con l’obiettivo di promuovere e accrescere il turismo nelle aree interne colpite dal sisma del 2016. "Bellezza e fede sono due aspetti che caratterizzano il patrimonio storico e culturale del territorio – spiega il sindaco Sandro Parcaroli –, per questo vogliamo rilanciare l’intera provincia, coinvolgendo le componenti istituzionali e valorizzando figure illustri come Padre Matteo Ricci". "Questa giornata sarà incentrata sul rilancio del cammino lauretano – sottolinea Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata – un percorso ricco di storia grazie a un cammino di grandissima valenza culturale che collega sin dall’antichità Roma, Assisi e Loreto. I percorsi di fede incoraggiano un turismo lento fatto di persone che sanno vedere la bellezza di questi luoghi. La via Lauretana sarà restaurata e, grazie ai fondi del Pnrr, ridarà nuova luce all’intero territorio". Il Pnrr mette a disposizione circa 60 milioni di euro di cui oltre la metà saranno investiti nelle Marche grazie all’ordinanza 128. Il convegno si propone di tracciare un bilancio partendo dalle potenzialità che caratterizzano le aree sismiche. Una possibilità nata dalla cooperazione tra mondo civile e religioso che ha condotto all’elaborazione di un programma finanziato dalla Regione. "Grazie a queste iniziative – prosegue Riccardo Sacchi, assessore al turismo – poniamo la città al centro di un dibattito di rinascita con due peculiarità che da sempre caratterizzano la nostra provincia, la bellezza dei nostri borghi e la fede, riflettendo sull’importanza della figura di Padre Matteo Ricci". "Il nostro intento – dichiara Simone Longhi, presidente del tavolo di concertazione – è favorire il turismo sostenibile e i cammini di fede con un progetto di riqualificazione che renderà il percorso più funzionale". Nel pomeriggio si svolgerà la conferenza dedicata a Padre Matteo Ricci e alla sua importanza storica che, sarà poi protagonista, martedì, della celebrazione che si terrà nella cattedrale a partire dalle 17, alla presenza del segretario di Stato Vaticano. Le sculture, inviate dalle comunità cattoliche di Pechino e Shanghai, rappresentano il grande legame religioso e culturale tra la Cina e la città di Macerata.