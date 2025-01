Via Lauretana, interventi finiti entro l’anno

Tolentino, Comune capofila insieme con Loreto, cercherà di terminare tutti gli interventi di propria competenza della Via Lauretana entro il 2025. Ad annunciarlo è l’assessore al bilancio e al turismo Diego Aloisi. "Questo progetto, che parte da lontano, inizia a far vedere i suoi frutti e proprio nell’anno giubilare contribuirà a rendere Tolentino una meta immancabile per i pellegrini – spiega Aloisi –. Le modifiche volute dal sindaco Mauro Sclavi consentiranno la realizzazione di un tracciato ciclabile-pedonale unico e continuo, dal lago delle Grazie al Castello della Rancia, che vedremo realizzate successivamente e daranno la possibilità di unire finalmente le estremità della città, integrando le piste ciclabili, che stiamo ultimando proprio in questi mesi".

In pratica ora il Comune sta terminando le due piste ciclabili, quella in località Le Grazie e quella al Castello della Rancia, che faranno parte della Via Lauretana. Poi (i tempi saranno definiti i prossimi mesi) queste saranno unite completando i due "buchi" nel tratto Le Grazie.

Il progetto coinvolge, oltre ai due Comuni capofila, Serravalle, Muccia, Camerino, Valfornace, Visso, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo, Pieve Torina, Serrapetrona, Treia, San Ginesio, San Severino, Belforte, Appignano, Pollenza, Macerata, Recanati, Sefro, Montecassiano e Montelupone. Tre interventi, per un importo complessivo di circa tre milioni per tutta l’opera. Il primo è concluso e va da Macerata e Loreto; sono stati installati totem informativi e segnaletica in tutte le città coinvolte. Col secondo intervento, che riguarda i Comuni del sisma, è stata fatta una messa in sicurezza del tracciato e inglobato nell’ordinanza speciale 128 del 2022.

"Allo stato attuale abbiamo approvato il nuovo tracciato adeguandolo all’ordinanza speciale, per mettere in sicurezza il tracciato da Serravalle a Caldarola e alcuni spezzoni fino ad arrivare a Macerata – spiega Aloisi –. Verrà fatta una stazione per i pellegrini al Caccamo di Serrapetrona. Le delibere sono state approvate a fine 2024 e i lavori partiranno a breve. Si prevede di finirli nel 2025. Il terzo intervento, con fondi stanziati dalla Regione, prevederà una stazione di sosta per i pellegrini a Montelupone, punto intermedio di tutto il tracciato, intervento finanziato e in corso di realizzazione (inizio gennaio). Con l’ordinanza 128 si realizzerà anche il pezzo di pista ciclabile tra l’uscita della superstrada (Tolentino sud) e la pista ciclabile che il Comune sta ultimando, al fine di ottenere un tracciato unico fino al lago delle Grazie. Il tracciato della via Lauretana, per quanto riguarda Tolentino, sarà quindi coincidente con le piste ciclabili che stiamo finendo di realizzare, scelta fortemente voluta dal sindaco Sclavi per uniformare il percorso e renderlo continuo, senza interruzioni. Ciò permetterà di avere un percorso ciclabile/pedonale unico dal lago al castello, apportando un enorme valore aggiunto al progetto e alla città".

"Questo ci permette di ottimizzare le risorse, creando un percorso ciclopedonale di 2,5 metri di larghezza, illuminato e accessibile anche per le persone con disabilità – ha spiegato il sindaco Sclavi –. La Via Lauretana è un percorso di pellegrinaggio religioso, ma rappresenta anche un’opportunità di sviluppo turistico. Il turismo lento permette ai visitatori di scoprire e apprezzare le bellezze, incentivando il ritorno e la permanenza nei nostri territori".