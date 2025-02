Via le barriere architettoniche

Continua l’impegno del Comune di Corridonia mirato all’eliminazione delle barriere architettoniche. Proprio in quest’ottica l’amministrazione comunale ha intrapreso tutte le procedure necessarie relative alla redazione del Peba (piano per l’eliminazione barriere architettoniche) a seguito del contributo ottenuto da parte della Regione Marche.

"Il Peba è uno strumento previsto dalla normativa vigente per monitorare le barriere architettoniche presenti nel territorio – ha spiegato la sindaca, Giuliana Giampaoli – al fine di progettare e programmare gli interventi necessari a favorire l’accessibilità e migliorare la fruibilità degli spazi come strade, piazze, parchi, giardini, elementi di arredo urbano e edifici pubblici, per tutti i cittadini. L’amministrazione intende coinvolgere preventivamente la popolazione e i portatori di interesse, raccogliendo segnalazioni o suggerimenti utili alla redazione del piano, mediante la compilazione di un breve questionario".

Nel concreto il questionario, scaricabile dal sito istituzionale dell’ente e dalla pagina Facebook "Città di Corridonia", verrà anche messo a disposizione in forma cartacea nelle sedi degli uffici comunali, precisamente: agli ingressi del palazzo comunale e della sede degli uffici tecnici e demografici in piazza del Popolo e presso l’ufficio servizi sociali di via Sant’Anna. Sarà possibile compilarlo entro il 15 marzo e dopo due giorni si procederà con l’analisi dei dati raccolti da parte degli uffici comunali.