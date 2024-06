Via le barriere architettoniche. Mezzo milione per lo Sferisterio

Finanziata con 500mila euro la rimozione delle barriere architettoniche, cognitive e sensoriali allo Sferisterio. La notizia arriva dalla deputata Giorgia Latini e dalla consigliera Anna Menghi (Lega), che sottolineano come Macerata rappresenti un "modello di buona politica" che unisce la filiera nazionale a quella locale. Il primo step è l’installazione di servoscala e pedane per garantire l’accessibilità del monumento e dei suoi percorsi museali. Il progetto sarà completato con arredi e segnaletica per servizi e informazioni a misura di disabilità."Stiamo facendo di Macerata un modello della buona politica di filiera Lega e centrodestra che confermiamo con i fatti dando attenzione ai fragili e impulso all’economia della cultura che rappresenta una grande opportunità di crescita economica e sociale – commenta Latini, vicepresidente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera e segretario della Lega Marche –. A conferma di questo paradigma il fatto che, parallelamente a un intervento strutturale sul simbolo della città per renderlo fruibile ai disabili, sia candidata a rappresentare la disabilità al parlamento europeo la consigliera regionale Anna Menghi, già sindaco di Macerata e responsabile regionale del Dipartimento Disabilità della Lega, che sta collaborando con il ministro Alessandra Locatelli per la promozione di politiche volte a migliorare la vita dei disabili in modo concreto". "Mi candido per rappresentare in Europa quei valori che sono alla base del mio vivere, essendo disabile da tutta la vita e sono orgogliosa che Macerata concretizzi un progetto di inclusività che ha anche una forte valenza simbolica – dichiara la Menghi –. L’abbattimento delle barriere architettoniche è ben lungi dall’essere realizzato quanto sarebbe necessario in Italia e in Europa". "Dopo i 400mila euro di fondo strutturale per il Mof previsti dalla proposta di legge a prima firma Latini appena approvata alla Camera, avviamo un progetto importante di inclusività con fondi Pnrr– conclude il sindaco Sandro Parcaroli –. Macerata vuole creare le condizioni per consentire il più ampio accesso e partecipazione alla cultura e questo non può che passare dalla fruizione a tutto tondo dell’arena. Garantiti sicurezza e autonomia dei disabili non solo all’interno dell’arena, ma anche nelle aree limitrofe".