Via le barriere dai musei, avanti coi lavori

Proseguono i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche cognitive e sensoriali nei Musei recanatesi dedicati alla musica: Museo Beniamino Gigli e MuM (Museo della Musica) oggi ospitati all’interno del teatro Persiani grazie al finanziamento di 500 mila euro ottenuto con i fondi del Pnrr. Il finanziamento servirà per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, la progettazione definitiva nonché per l’acquisto degli allestimenti, arredi ed attrezzature museali. In parte, 52.000 euro in tutto, sarà gestita dall’Ufficio Cultura per la comunicazione, la realizzazione del materiale comunicativo, grafico e multimediale, la formazione specifica del personale, gli interventi di segnaletica lungo i percorsi esterni e l’implementazione del sito web oltre al servizio di smontaggio e ricollocazione delle opere in allestimento.

Per quest’ultima operazione proprio in questi giorni è stata incaricata Raffaella Chiucconi di Ancona dietro un compenso lordo di 7.808 euro. Alla progettazione tecnica, invece, sta lavorando il perito industriale Mancini Fabrizio e l’Arch. Luca Schiavoni. "Tra i fondi che siamo riusciti a reperire con il Pnrr questo progetto ci sta particolarmente a cuore in quanto ci permetterà di rendere perfettamente fruibili a tutti i nostri visitatori i Musei dedicati alla grande musica di Gigli e al suono del nostro territorio, ha detto il Sindaco Antonio Bravi. Il nostro obiettivo è quello di realizzare un progetto funzionale di ampia accessibilità dove poter rendere fruibile i nostri contenuti culturali ad un più ampio pubblico. Spesso i luoghi dell’arte e della cultura sono palazzi storici, ma riteniamo sia di fondamentale importanza nonché segno di grande civiltà lavorare per trasformarli e renderli fruibili a tutti".

ant. t.