"Via le palme inutili e brutte a Civitanova: l'appello di Capponi"

"Sappiamo benissimo che l’assessore Giuseppe Cognigni tiene molto al decoro e allora provveda il prima possibile a togliere di mezzo le tre palme poste nell’aiuola poste alla confluenza tra via della Vela e corso Vittorio Emanuele, a due passi da piazza XX Settembre. Sono malate e non da oggi, e sono un pessimo segno di rispetto per cittadini e turisti". A segnalare la cosa sono molti ’clienti’ della piazza, mentre a metterci la firma è Pasquale Capponi. "Corso Vittorio Emanuele è già penalizzata per conto suo dalla scarsa illuminazione e dalle difficoltà del traffico – aggiunge Capponi – e se aggiungiamo pure quelle palme ridotte in uno stato pietoso, il quadro è completo. Ci affidiamo all’assessore Cognigni, che ama il verde urbano e lo ha dimostrato in più occasioni. Dia allora uno sguardo a questo angolo di piazza e provveda".

Giuliano Forani