Via libera a due varianti. Ma la destra si spacca

Via libera del consiglio comunale a due varianti urbanistiche, ma la destra si divide e FdI si spacca: in quattro (Tiberi, Ruffini, Nori e Crocetti) votano si e isolano il capogruppo Pantella che ha portato avanti la linea del partito, quella della bocciatura dei due progetti. Dopo il voto Pantella cita Falcone ("gli uomini passano le idee restano") e ribadisce: "Fratelli d’italia non ha mai cambiato idea. Questa era e resta la linea del partito, chiara sulla politica urbanistica. La priorità non è mai stata aggiungere volumetria se l’interesse pubblico è pari allo zero. Mi chiedo se i miei colleghi ne siano consapevoli". Il voto apre una crepa nei meloniani. In aula emergono due linee politiche, tanto che Pantella se ne va al termine delle due votazioni e le conseguenze si vedranno al congresso. Le varianti adottate dovranno tornare in consiglio per osservazioni e approvazione definitiva; in mezzo, il regolamento di conti politico. Le due delibere liberano quasi 18mila circa mq di cemento: 14mila a ridosso di Montecosaro (capannoni progetto Agriforest) e 3.200 sulla collina di Costamartina (supermercato Immobiliare Cristallo di Germano Ercoli) che da parco diventa zona commerciale. La prima passa per un soffio: 13 sì e 12 no con i leghisti Pollastrelli e Polverini che insieme a Pantella e alle opposizioni votano contro. Nella seconda Pantella resta solo e il risultato è 15 a 10. L’assessore all’urbanistica Belletti ha illustrato i progetti: "Agriforest cederà al Comune 7.000 mq di verde e 1800 di parcheggi, il parcheggio già realizzato all’altezza del fosso Caronte e verserà 600.000 euro a seguito del vantaggio economico prodotto. Quanto a Costamartina, ceduti al Comune 8.200 mq di verde e 4500 di parcheggi, adeguamento della viabilità del comparto, ampliamento di via Papa Giovanni XXIII e realizzazione di una rotatoria all’innesto con via Costamartina, inoltre versamento di 500.000 euro per la plusvalenza". Di "vantaggi economici e occupazionali" ha parlato anche Ruffini. Durissimo il centrosinistra. Micucci, Paglialunga, Mancini, Murri, Gismondi, Iezzi, Rosati parlano di "stupro di Natale. Uno squallido consiglio comunale ha approvato quasi 20.000 nuovi mq di cemento su Civitanova per realizzare l’ennesimo supermercato e una nuova zona commerciale-produttiva di cui neanche gli imprenditori hanno fatto richiesta. Significa nuovo traffico in città e tanto cemento". Sottolineano l’intervento di Ruffini "che ammette che grazie ai soldi degli oneri potremmo finanziare la bretella dalla rotonda Paciotti a via Civitanova. Ma non doveva finanziarla la Regione? O Acquaroli viene smentito da un suo consigliere, che non credendo ai milioni regionali si accontenta degli spicci di qualche imprenditore, o mentono Ruffini e Belletti che provano a forzare il voto della maggioranza dando false informazioni".