Via libera ai lavori per la chiesa della Divina Pastora

La conferenza permanente ha approvato l’intervento di riparazione danni e rafforzamento della chiesa della Divina Pastora a Tolentino. L’opera ha un costo di 281.908 euro. L’edificio fu costruito in tre fasi. Il presbiterio è la parte più antica ed era una cappella sepolcrale privata, edificata alla fine del 1800. L’ampliamento, che trasformò la cappellina in chiesa, risale al 1947. Furono realizzate l’aula e una prima parte della casa parrocchiale. Nel 1960 si realizzarono anche l’ultima parte della chiesa ed il piano superiore della casa parrocchiale. In seguito alle scosse del 2016, la chiesa ha riportato danni ad elementi strutturali. Gli interventi di riparazione e rafforzamento locale in progetto sono finalizzati sia alla riparazione dei danni causati dal sisma che alla riduzione delle vulnerabilità del fabbricato. Sono previsti l’installazione di tiranti in acciaio fissati tramite piastre, e il consolidamento della struttura di copertura del portico mediante strutture metalliche di collegamento. Sarà realizzato un nuovo strato di intonaco coe le stesse caratteristiche di quello messo nel precedente intervento post sisma 1997.