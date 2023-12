Via libera ai lavori per i nuovi spogliatoi dell’ex ’Enaoli’

Via libera al progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione degli spogliatoi del campo sportivo ’Ex-Enaoli’, che prevede una spesa complessiva di 150.000 euro. Contestualmente, stanno procedendo spediti gli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo sito in via Sant’Anna, il cui progetto esecutivo era già stato approvato lo scorso giugno per un importo totale di 750.000 euro con consegna dei lavori prevista ad inizio 2024, dove nell’elenco delle lavorazioni figuravano anche delle opere edili per l’ampliamento del campo nell’angolo nord ovest, un nuovo impianto di irrigazione, la sistemazione dell’area esterna adibita al deposito delle attrezzature sportive, delle recinzioni perimetrale e l’acquisto di accessori vari come: porte da calcio, panchine e bandierine. "Per poter uniformare la qualità del servizio esercitato dall’impianto sportivo – si legge nella delibera - è intenzione dell’Amministrazione procedere alla riqualificazione degli spogliatoi del campo". Ora si procederà, con successivo atto del responsabile del Settore Lavori pubblici, alla definizione delle modalità di appalto dell’opera. Inoltre, questa estate intorno a Ferragosto, proprio gli spogliatoi dell’ex-Enaoli erano stati danneggiati fortemente da un atto di vandalismo che portò ad ingenti danni ad opera di minorenni che avevano messo a soqquadro i locali, arrivando anche a sradicare una porta e a sfondare una parete di cartongesso.

Diego Pierluigi