Via libera al decreto Monopattini e bici elettriche in giro solo se assicurati

di Paola Pagnanelli

Via alle assicurazioni anche per monopattini e biciclette elettriche. Ma per ora si tratta solo di una approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo. Su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy, verrebbe in questo modo recepita una direttiva europea in materia di responsabilità civile auto. L’obbligo di avere una polizza riguarderebbe i veicoli elettrici leggeri, tra cui appunto biciclette e monopattini. Stando allo schema, dovrebbero essere assicurati i mezzi a prescindere dal terreno su cui sono utilizzati, dal fatto che siano in movimento oppure fermi, dal fatto che siano usati in zone soggette a restrizioni come gli aeroporti. Le polizze potranno essere sospese anche più volte, ma non oltre i nove messi nell’anno, per i mezzi di utilizzo stagionale oppure ritirati dalla circolazione. Lo schema di decreto che apporta modifiche al codice della strada e a quello delle assicurazioni private, infine, prevede anche il rafforzamento dello strumento gratuito di preventivazione per confrontare condizioni e prezzi delle assicurazioni, consultabile sui siti del ministero delle Imprese e dell’Ivass. La novità principale però riguarda la polizza obbligatoria, per mezzi il cui uso negli anni passati è stato molto incentivato, e sui quali la legislazione sta ancora prendendo forma in maniera definita.