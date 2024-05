Via libera alle assunzioni nell’Atac

Piano del personale nell’Atac, per il 2024 via libera all’assunzione delle seguenti figure nell’organico della società comunale: tre collaboratori farmacisti (livello I) a tempo indeterminato e tramite selezione pubblica; un escavatorista attraverso lo scorrimento di graduatoria già esistente (livello III del settore Gas-Acqua); un addetto alla distribuzione lavori/rete (settore gas-acqua Livello II) tramite selezione pubblica; un termoidraulico (livello III, full time) per il periodo di sei mesi a partire dal dal 16 dicembre 2024 e con contratto di somministrazione lavoro in caso di affidamento in house pluriennale del servizio calore; selezione interna per la progressione verticale di un operaio dal I al II livello; selezione interna per la progressione verticale di un Energy Manager (livello VIII); assunzioni di collaboratori farmacisti a tempo determinato con contratto di somministrazione lavoro per dodici mesi e per ferie permessi e Rol.

L’Atac ha presentato il 19 aprile il Piano programmatico delle assunzioni del 2024 per chiedere l’approvazione da parte del Comune e il documento è stato sottoposto al vaglio dell’assemblea della società il 26 aprile scorso.

L’avvio dei reclutamenti è stato autorizzato "in considerazione - è scritto negli atti di giunta - delle esigenze organizzative della società per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi pubblici affidati dall’Ente e adeguati standard di quantità e qualità degli stessi, nonché della necessità di assicurare i parametri normativi per le assunzioni". Informazioni: 0733.817408, amministrazione@atac-civitanova.it.