Via libera dal Comune: nuove assunzioni all’Atac e al mercato ittico

Nuove assunzioni in Atac (acqua, gas, farmacie, trasporto pubblico) e al mercato ittico. Sulla base del piano deliberato dalle due società comunali c’è bisogno all’Atac di due addetti (distribuzione impianti di rete) dal primo giugno e da attingere dalla graduatoria in essere; un altro addetto con stesse funzioni servirà dal 16 dicembre, pure da attingere dalla graduatoria; un tecnico della gestione calore (livello sesto del contratto nazionale gas-acqua) dal primo settembre, con selezione da avviare. Previste inoltre l’assunzione di collaboratori farmacisti per la sostituzione di ferie e permessi, per la durata di cinque mesi; e l’assunzione con la legge 68/99 di due persone con mansione di addetti sugli scuolabus per un massimo di nove mesi, da attingere dalle graduatorie del Centro per l’Impiego. L’Atac ha inoltre chiesto al Comune, socio unico, l’autorizzazione ad avviare una selezione interna per la sostituzione della direzione della farmacia numero 5.

Da Palazzo Sforza poi via libera all’ingaggio di personale con contratti di somministrazione a tempo determinato, in caso di graduatorie non attive, per sostituzioni di pensionamenti e/o licenziamenti e all’avvio di una selezione pubblica per autisti finalizzata alla sostituzione di pensionamenti e/o licenziamenti volontari. Anche per il mercato ittico deliberata l’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato. Informazioni su www.atac-civitanova.it e su www.mercatoitticocivitanovese.it.