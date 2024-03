Via libera della giunta all’area parcheggio

variante nell’area Santini la giunta l’ha intanto approvata e si tratta del provvedimento che, sulla stessa area che è stata oggetto di una operazione immobiliare bocciata nel 2020 dal cConsiglio comunale e che oggi è al centro di una polemica politica per la possibilità che il progetto venga riesumato, destina 1.415 mq a parcheggio. La delibera va a normare una situazione di fatto, perché la parte che è di proprietà pubblica di quel terreno viene già utilizzata come area sosta a servizio della spiaggia e della attività ricettive del litorale sud. L’atto è stato votato nella seduta del 27 febbraio, pubblicato otto giorni dopo all’albo pretorio e porta i pareri favorevoli di tutti gli organismi coinvolti, compresa la Sovrintendenza regionale ai beni archeologici. La superficie interessata dalla variante si trova tra via Mazzini e via Montegrappa. Secondo il parere dell’Ufficio tecnico comunale "l’intervento di trasformazione non induce pressioni sul territorio e sull’ambiente e non determina incremento del carico urbanistico né trasferimento di capacità edificatoria". La procedura non verrà assoggettata alla Vas (valutazione ambientale strategica). La variante era stata adottata dalla giunta il 14 novembre del 2023, poi depositata nella segreteria del Comune fino al 30 dicembre del 2023, periodo durante il quale non sono pervenute osservazioni. Quindi, nella seduta del 27 febbraio stata approvata. Ora dovrà passare all’esame del voto del Consiglio comunale.

Lorena Cellini