Via libera della Regione al registro delle ricette della cucina marchigiana

Le Marche avranno un Registro delle ricette della cucina marchigiana. È stata approvata consiglio regionale la proposta di legge presentata dall’assessore Andrea Maria Antonini (nella foto) "Promozione e valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana" che all’articolo 3 istituisce un ricettario delle prelibatezze locali e stanzia 200mila euro su tre anni per la realizzazione dell’iniziativa. I ristoranti che inseriranno almeno tre ricette del Registro nei loro menù riceveranno un bollino di riconoscibilità ed entreranno in un circuito di promozione turistica. Un QR code accanto alla ricetta sul menù fornirà sia il link al video di come si cucina il piatto scelto, che tutte le informazioni relative al contesto storico, culturale o artistico in cui il piatto si colloca.