"Via Marche, l’incidente è dietro l’angolo"

di Ennio Ercoli

"Uscire da via Marche o entrarvi – a Montecosaro Scalo, nello storico incrocio con via Bologna – purtroppo è ancora un vero e proprio "terno al lotto". La visibilità e lo spazio di manovra sono davvero ridotti, per cui l’incidente è sempre dietro l’angolo se tutti i conducenti di ogni mezzo non procedono prudentemente, più piano del cosiddetto passo d’uomo". E’ l’opinione del montecosarese Simone Fraticelli, che esprime le sue apprensioni e preoccupazioni interpretando anche i sentimenti di molte persone che abitano in zona come la sua famiglia, ma anche di chi vi transita per necessità. "Mentre sono al lavoro temo – in primis – per mio padre, che ha 82 anni – ha detto – e che rischia di trovarsi in mezzo al pericolo in un battibaleno. Ma la stessa cosa vale per ogni pedone di qualunque età. Capisco – aggiunge Fraticelli – che la soluzione non sia facile, trattandosi del tracciato storico: via Marche è l’asse di collegamento da e per il centro storico di Montecosaro (sul lato ovest c’era una volta la fornace, di cui è rimasta la via con tale nome), il cui traffico in parte è alleggerito dalla Tangenziale che passa davanti a Quadri e la Ex-Manas. E’ una questione che si protrae da anni, nonostante le segnalazioni al sindaco, alla Polizia municipale e alla Prefettura. Ma sembra lontano dall’essere risolta. C’è da dire per la verità – aggiunge Fraticelli – che persiste la cattiva abitudine a Montecosaro, come in tutti i nostri paesi – di parcheggiare a ridosso degli incroci, sopra ai marciapiedi e agli attraversamenti pedonali. A Montecosaro si unisce – in un mix micidiale – agli spazi angusti dell’incrocio suddetto. Le difficoltà si presentano lungo l’arco della giornata (eccetto forse nell’ora in cui tutti sono ancora a pranzo tra le 13.3O e le 14), rendendo spesso impossibile immettersi sulla Provinciale Maceratese 485, che nella toponomastica comunale prende il nome di via Bologna e via Roma, a seconda delle direzioni. In conclusione: a causa dei mezzi posteggiati in malo modo la visuale si riduce drasticamente o viene addirittura azzerata. Non è raro trovare dietro l’angolo furgoni e camion. Transitare in via Marche – dunque – può diventare estremamente pericoloso. Ne sanno qualcosa diversi automobilisti che – pur sporgendosi cautamente per guadagnare maggiore visibilità – sono stati coinvolti in incidenti più o meno gravi".