Via Marche, pronto il sottopasso . Pìù sicurezza per auto e pedoni: "Adesso pensiamo alla scuola"

Inaugurato il nuovo sottopassaggio di via Marche. Realizzato da Rfi, l’intervento ha visto ampliare la sede stradale, che ora è a doppio senso di marcia. È stato realizzato anche un marciapiede. Nicola Aquilanti, ingegnere Rfi, ha indicato che "il lavoro è inserito nel progetto di rinnovo ed elettrificazione della linea Civitanova-Albacina. Ora gli scambi dei treni, alla stazione maceratese, saranno molto più rapidi. Quest’opera è figlia della collaborazione tra le ferrovie e il Comune, con cui si è creata una grande sinergia". L’opera era molto attesa dalla città e in particolare dai cittadini del rione oltre che dal personale del supermercato adiacente, che nei mesi scorsi avevano avuto non pochi disagi a causa del cantiere. L’assessore Andrea Marchiori ha sottolineato: "L’opera è epocale, siamo orgogliosi. I risultati della collaborazione con Rfi sono tangibili, fondamentali per lo sviluppo della città. Quella che presentiamo oggi è un’opera che le ferrovie non avevano previsto inizialmente nel loro programma, hanno raccolto la nostra proposta e l’hanno realizzata in tempi brevi; questo fa capire quanto sia importante la sinergia tra gli enti pubblici e le società partecipate". Soddisfatto anche il sindaco Sandro Parcaroli. "Mi scuso con i cittadini del quartiere – ha detto – per i disagi che hanno subito in questi mesi. Questa era un’opera molto attesa per cui ringrazio i tecnici, gli operai e gli ingegneri delle ferrovie. In più, quest’opera riqualifica l’intero quartiere, su cui nasceranno una scuola dell’infanzia e una elementare". Gli interventi erano stati avviati lo scorso aprile e, con un costo di tre milioni, hanno visto impegnate 50 persone tra quelle di Rfi e quelle delle ditte appaltatrici. Oltre che ampliare la carreggiata e renderla percorribile dalle auto in entrambi i sensi, ora i treni, con il rinnovo dei binari per un chilometro, saranno più veloci in entrata e in uscita dalla stazione.