"Via Mascambruni, Erap non ha alcuna responsabilità"

Non è certo una novità per l’Erap Marche (Ente regionale per l’abitazione pubblica) lo stato di degrado in cui si trova la parte sottostante delle tre palazzine di alloggi popolari, di proprietà comunale, di via Mascambruni, che l’ente ha in gestione. Il suo presidente, Saturnino Di Ruscio, ci tiene a precisare che il loro impegno riguarda esclusivamente i 12 alloggi e che "l’Erap Marche ha già più volte provveduto, già negli scorsi mesi, a sollecitare l’amministrazione comunale di Recanati e l’azienda, che è titolare dell’appalto, a provvedere a sanare la situazione nell’interesse dei cittadini che alloggiano negli appartamenti. L’ente, pertanto, non ha alcuna responsabilità nella questione e nello spiacevole episodio", riferendosi alla presenza di due grosse bisce all’interno di uno degli alloggi che si trova a piano terra, così come da noi riferito nei giorni scorsi. È lo stesso ente a sottolineare come la parte sottostante dell’immobile non sia stata ultimata e non risulta recintata con tutte le conseguenze del caso, compresi ospiti indesiderati nelle abitazioni. La speranza è che tali inconvenienti possano essere eliminati con l’avvio dei lavori di efficientamento energetico e per la razionalizzazione degli spazi per i quali l’amministrazione comunale ha già a disposizione un finanziamento regionale di ben 2.745.611 euro. Antonio Tubaldi