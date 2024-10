Via Mattei a mezzo servizio: "Strada ko dopo la frana, il cantiere parte a dicembre"

Inizieranno a fine anno i lavori di sistemazione di via Mattei, dove una corsia (nel tratto tra l’intersezione con via Roma e quella con via Tucci) è chiusa dalla primavera dell’anno scorso a causa di una frana dovuta al maltempo. Lo annuncia Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici. Prima di intervenire, sono serviti una perizia geologica e l’intervento su una conduttura. Insieme all’appalto per la strada, che è di pertinenza del Comune, l’Apm ha dovuto a sua volta appaltare il ripristino di una condotta fognaria che passa sotto alla carreggiata. Ora la condotta, molto grande, è stata ripristinata, e si potrà procedere con la fase due dell’intervento, che secondo i piani iniziali sarebbe dovuto partire la scorsa estate. "I lavori sulla sede stradale partiranno a fine anno – dice Marchiori –. Era infatti doverosa una verifica geologica apposita, a seguito della frana, prima di procedere alla ricostruzione della condotta fognaria, ricostruzione che Apm ha eseguito celermente, costruendo anche un pozzo di ispezione, che sale fino al livello della strada e che servirà per effettuare più velocemente operazioni di questo tipo se ce ne fosse bisogno". L’intervento prevede una seconda fase sulla strada, di cui il Comune è incaricato e che inizierà a dicembre. I lavori sono molto attesi dagli automobilisti, visto che si tratta di una delle strade più trafficate della città. "Si procederà – spiega l’assessore –, costruendo una parete di contenimento in cemento armato, a sostegno della sede stradale, con il terrapieno che è stato già rimesso. A fine anno si interverrà con la vera e propria costruzione di una palificata a sostegno della strada. Il lavoro, di cui è difficile stabilire le tempistiche, è comunque già stato appaltato".

Avrà un costo di 170mila euro.