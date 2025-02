Via Mattei, il cantiere può attendere: "Gli interventi vanno spalmati"

"Nel tratto franato sono state ripristinate le tubature e la seconda fase dei lavori è già stata appaltata. A fine inverno procederemo". L’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori racconta le operazioni svolte su via Mattei, una delle maggiori arterie della città, che un paio di anni fa era franata rendendo parte della carreggiata impraticabile. I lavori per ripristinare la strada sono attesi dagli automobilisti, ma l’avvio non sembra essere imminente. Marchiori specifica che "l’evento franoso, per quanto problematico, fino ad oggi non ha comportato ripercussioni sulla circolazione che è sempre stata fluida nonostante il rallentamento", e che "per la seconda fase dei lavori, l’esecuzione delle opere infrastrutturali di contenimento necessitano della chiusura del tratto a scendere. Per ovviare a tale limitazione occorrerebbe deviare il traffico sulla carreggiata opposta, istituendo un doppio senso di marcia per circa due o tre settimane, e questo inciderebbe senz’altro nella normale gestione del traffico". Per questo il Comune è intenzionato ad attendere, visto che la città è già interessata da una moltitudine di cantieri. "Sono i cittadini che ci chiedono di spalmare gli interventi sul medio periodo – specifica l’assessore –, e questo ne è un esempio. In ogni caso, pur essendo un evento straordinario, l’appalto anche per la seconda fase è stato già affidato e la spesa riservata a bilancio, per cui la questione è relativa solo all’opportunità di individuare il periodo migliore per effettuare il lavoro che, probabilmente, non è l’inverno pieno". Nella fase dei lavori già svolta, Marchiori spiega che "si è proceduto con la ricostruzione e il miglioramento del tratto di fognatura con un doppio canale di ispezione, uno a torre sulla superficie della sede stradale ed uno in piano sul terreno sottostante".

l. f.