Via Mattei: sì al progetto esecutivo per sistemare la strada

Frana in via Mattei, arriva il via libera della giunta al progetto esecutivo. A causa delle abbondanti piogge dei mesi scorsi, si era verificato il cedimento di una porzione ristretta della strada con conseguente cedimento del manto sovrastante, tanto da far chiudere il tratto interessato, deviando il traffico su una sola corsia. "Con l’approvazione del progetto ci avviamo alla fase di affidamento dei lavori che, data la posizione, dovranno essere effettuati anche fuori sede con la realizzazione di una strada di cantiere sottostante. Si tratta di un lavoro delicato e impegnativo – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. In questi giorni stiamo effettuando anche i sondaggi geologici per rilevare le cause che hanno portato al dissesto verificatosi nell’altro tratto di via Mattei, di fronte alla stazione di servizio. Anche in questo caso provvederemo al ripristino non appena saranno conclusi le indagini tecniche". I lavori, dell’importo complessivo di 170mila euro, consisteranno nella realizzazione di una palificata di fondazione con muro di sostegno e contenimento e, quindi, nella ricostituzione della strada mediante riempimento e, infine, nel ripristino del piano delle barriere stradali divelte.