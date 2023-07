Via Moje, manutenzione di un cavo elettrico Cambia la circolazione

Il comandante della polizia locale Danilo Doria ha firmato un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione dei lavori urgenti di manutenzione del cavo elettrico in via Moje, previsti per oggi dalle 7.30 alle 13. Il provvedimento prevede, in via Moje, il divieto di transito eccetto residenti e il senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli in uscita verso corso Cairoli. In via Pannelli è previsto il senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli in uscita verso viale Trieste.

re. ma.