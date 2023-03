Via Montarice: dossi e limite di 30 km all’ora

Diversi dossi sono stati installati nei giorni scorsi lungo il rettilineo di via Montarice, che si trova nell’omonimo quartiere portorecanatese. A farli posizionare è stata l’Amministrazione comunale, che lì ha anche previsto una zona con il limite dei 30 chilometri orari. Una buona notizia visto che da anni il comitato di quartiere Montarice aveva chiesto al Comune di provvedere in qualche modo, perché in quella strada ci sono tante auto che sfrecciano a folle velocità. L’ultima richiesta era stata presentata l’estate scorsa dal neo presidente del comitato Pasquale La Torre, che appena insediato aveva già raccolto svariate segnalazioni dei residenti in merito al problema. Intanto a dirsi contenta è Alessia Mancinelli, ex presidente del comitato di quartiere. "Ringrazio l’Amministrazione comunale e in particolare chi si è occupato personalmente per l’ installazione dei dossi a Montarice (alta) – ha scritto in un post Facebook -. Da anni ho chiesto invano, come presidente di quartiere, alla precedente amministrazione di provvedere perché la velocità delle auto lungo tutta la strada è sempre elevata. La risposta era sempre che non c’erano i fondi di disponibili... a quanto pare volere è potere".