Via Murat riaperta a metà maggio

Via Gioacchino Murat, la cui chiusura dal 14 febbraio per la demolizione di un edificio privato sta creando non pochi disagi a Tolentino, sarà riaperta a metà maggio. È quanto annunciato dal sindaco Mauro Sclavi alla riunione di giovedì, molto partecipata, con i commercianti; erano presenti il comandante della Polizia locale Andrea Isidori e l’ingegnere Emanuele Tiberi. Il primo cittadino è intervenuto anche su via San Salvatore, sui ristori e sui parcheggi. L’ordinanza prevedeva che via Murat sarebbe stata chiusa "fino al 31 marzo o comunque fino al termine dei lavori". Ma i tempi si sono allungati per alcuni imprevisti in corso d’opera. "Prima di abbattere l’immobile – spiega il primo cittadino, in base alla documentazione fornitagli dalla ditta – bisogna mettere in sicurezza la scarpata con 41 pali profondi 30 metri e larghi 70-80. Mentre l’impresa faceva questo intervento ha trovato delle cisterne di gasolio, ha fatto la segnalazione agli organi competenti e ora dovrà aspettare trenta giorni, da prassi (per il silenzio assenso), poi procedere. Quindi la riapertura è prevista per il 15 maggio". Il sindaco, insieme alla Polizia locale, ha spiegato poi perché la proposta dei commercianti del centro storico di invertire il senso di marcia in via Roma e corso Garibaldi non è fattibile: "Si creerebbe un ingorgo tra viale Cesare Battisti e la rotatoria di Palazzo Europa, e prima del ponte di Mancinella, dove c’è la scritta Shell – continua -, senza considerare i cantieri in via Roma e corso Garibaldi. Così abbiamo pensato a un’altra soluzione: il senso unico, a salire, in via delle Cartiere. Da via Filzi così si andrebbe dritti uscendo in piazzale Bartolozzi (adiacente a Palazzo Europa)". Via San Salvatore invece verrà chiusa da dopodomani, lunedì, per tre mesi, fino a fine giugno, sempre per una demolizione: in un primo momento sia al traffico pedonale che veicolare, poi, quando ci saranno le condizioni di sicurezza, sarà aperta al passaggio dei pedoni. Quindi, per forza di cose, bisogna lasciare transitabili piazza della Libertà e via Filelfo, anche per garantire il passaggio dei residenti. Va da sé che in questo periodo non potranno essere organizzati molti eventi. Martedì il sindaco tornerà in Regione insieme a una rappresentanza dei commercianti per la questione degli aiuti, ristori o sgravi; questa volta incontrerà l’assessore Andrea Maria Antonini. Sul fronte parcheggi in centro storico invece l’amministrazione sta valutando una soluzione insieme all’Assm, il gestore, per cercare di andare incontro alle esigenze di residenti ed esercenti. "Sveleremo le novità appena sarà possibile – conclude -. Come pure stiamo lavorando per chiedere alla struttura commissariale l’ordinanza speciale di cantierizzazione".

Lucia Gentili