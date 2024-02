Via Nazario Sauro: cordolo rialzato contro i furbi dell’inversione a "U"

Novità in arrivo per la viabilità di via Nazario Sauro, all’altezza della sede della Croce Gialla. Nel mezzo della carreggiata, a delimitare le due corsie e per una lunghezza di circa 100 metri, è stato posto un cordolo colorato in giallo per impedire le inversioni di marcia a cui diversi automobilisti ricorrono per imboccare poi la deviazione verso la zona artigianale e commerciale della Ex Eko. Infatti gli automobilisti che percorrono quel tratto di strada in direzione mare, giunti all’altezza dell’incrocio con via Ceccaroni, trovano il divieto di svoltare a sinistra. C’è, però, chi, non volendo sottostare all’obbligo, fa il furbo e, percorsi alcune decine di metri, ripiega a sinistra e con una manovra azzardata fa inversione ad "u" rientrando, quindi, in via Ceccaroni. L’Amministrazione comunale ha così deciso di installare il cordolo rialzato e, se non ciò bastasse per rendere quel tratto di strada ancora più sicuro, ha posto due segnali stradati verticali (ancora coperti) in ambo i sensi di marcia con il limite dei 30 chilometri orari.

an. t.