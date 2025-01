"Via otto medici, l’impatto è stato pesante"

Troppi disagi per il disservizio arrecato dalle guardie mediche chiuse per carenza di personale. Il Comitato pro ospedale di Recanati, rappresentato dal medico di medicina generale, Marco Buccetti, si è incontrato con l’assessore alla sanità del Comune leopardiano, Maurizio Paoletti, per concordare azioni comuni per sollecitare la Regione ad individuare una soluzione. La risposta dell’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, non si è fatta attendere. "Il problema - afferma Saltamartini - nasce dalla lunga formazione necessaria per ogni medico: sei anni di laurea e quattro di specializzazione. Le decisioni di oggi impatteranno il sistema solo tra dieci anni".

Saltamartini ha ricordato come nel 2015 il governo Renzi avesse avviato la formazione di 10.000 medici, un numero insufficiente a fronte dei 16.000 pensionamenti annuali. Dei medici formati, solo 6.000 hanno completato la specializzazione aggravando così una carenza che affligge tutto il Paese. Per affrontare il problema, la Regione ha stanziato fondi propri per finanziare 150 borse di specializzazione annuali aggiuntive dal 2022. Questo sforzo ha consentito la formazione di 600 medici in più, ma i tempi di attesa restano lunghi. Tra Natale e l’Epifania, otto medici di continuità assistenziale nell’area vasta di Macerata hanno abbandonato il servizio, lamentando condizioni di lavoro insostenibili e migliori opportunità nella sanità privata. Questo ha lasciato scoperti presidi fondamentali come Civitanova, Recanati e Macerata, causando disagi enormi.

"Abbiamo tamponato la situazione spostando medici nei pronto soccorso per garantire almeno i codici bianchi e verdi, ma l’impatto è stato pesante. La Regione ha approvato una delibera per riorganizzare la medicina territoriale, che entrerà in vigore il primo marzo. Il piano prevede ambulatori funzionali territoriali e il potenziamento delle case di comunità e degli ospedali di comunità finanziati con il Pnrr. Inoltre, sono in corso trattative con i sindacati per aumentare le retribuzioni dei medici di continuità assistenziale, attualmente fissate a 23 euro l’ora, contro i 40 euro offerti per altre attività sanitarie. Nonostante gli sforzi, siamo ancora lontani dalla soluzione – ha ammesso Saltamartini –. Per ora, ci affidiamo a soluzioni temporanee e invitiamo i cittadini a utilizzare i punti salute per la prevenzione, evitando l’aggravarsi delle loro patologie". L’assessore regionale ha sottolineato, infine, i benefici offerti dal punto salute di Recanati, attivo da maggio 2024: in dieci mesi sono stati eseguiti oltre 100 elettrocardiogrammi, somministrati Holter cardiaci e pressori, e trattate più di 1.000 medicazioni complesse. "Grazie a queste strutture, tre persone con gravi problemi cardiaci sono state ricoverate in tempo, evitando loro conseguenze potenzialmente letali", sottolinea Saltamartini.