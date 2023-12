"Via Panfilo, il sindaco fa l’opossum. Si finge morto per non rispondere"

"Il re è nudo, anche se fa l’opossum". Prende in prestito un’immagine del mondo degli animali, quella dell’opossum che si finge morto quando si trova in un momento di difficoltà, il consigliere Alberto Cicarè (Strada Comune - Potere al popolo) per esprimere il suo "senso di frustrazione e delusione" per come è stata gestita dal sindaco Sandro Parcaroli la vicenda della variante al Prg relativamente alla zona di via Panfilo che doveva essere discussa dal consiglio comunale questa settimana e che, invece, è stata momentaneamente ritirata.

"Decine e decine di residenti si sono mobilitati nell’ultimo periodo per chiedere di fermare questa operazione, per evitare una nuova cementificazione di uno spazio verde, per reclamare la realizzazione di un parco a uso del quartiere – spiega Cicarè –. Anche in collaborazione col sottoscritto, hanno fatto conferenze stampa e comunicati e, infine, sono venuti in sala consiliare ad assistere alla discussione della delibera (in programma martedì scorso, ndr). La loro presenza era stata in qualche modo annunciata, ma la loro apparizione ha comunque gettato nello scompiglio l’amministrazione. Il sindaco ha chiesto di incontrarli in separata sede, mentre veniva detto che la delibera non poteva essere discussa perché l’assessore Iommi era assente per malattia. Con grande sorpresa di tutti, invece, Iommi si è presentato in sala e ha cercato di spiegare ai residenti il senso di questa operazione. Senso che era ben chiaro a tutti, tranne al sindaco, che ha chiesto di capire di cosa si stesse parlando e di fronte alle spiegazioni ha detto che avrebbe voluto approfondire e che, quindi, ritirava la delibera. Siamo ritornati in aula e poi alla fine della seduta, di fronte alla mia richiesta di una parola chiara sul ritiro della delibera, il sindaco ha fatto l’opossum, fingendosi morto per non rispondere. Un voltafaccia clamoroso, che segue evidentemente le indicazioni della sua maggioranza di lasciare decantare la questione, per poi portarla all’approvazione in modo il più possibile nascosto".