Via Pasqualina: a ricordare per sempre le sue virtù

Ci si può dividere su tutto a Civitanova, ma non su Pasqualina Pezzola, la “Montesanta”. Ed ecco perché la intitolazione di parte di via del Casone, che passa rasente la sua storica abitazione, è benedetta da tutti. La cerimonia avrà luogo questa mattina, alla presenza del sindaco e della giunta, dei suoi parenti più stretti, nipoti e pronipoti, e di molti cittadini che hanno avuto modo di fruire delle sue ’virtù’.

Pasqualina era una chiaroveggente diventata nota in tutto il mondo per diagnosi richieste anche dai luminari della medicina del tempo. Leggeva il tuo corpo e scopriva malanni che talvolta neanche la tecnologia più evoluta riusciva a individuare. Le sue virtù erano state scoperte quando era appena ventenne, poi la fama si diffuse e a lei ricorrevano anche grandi personaggi del mondo dell’arte e della cultura, della medicina e persino della chiesa. Nella sua ’saletta’ ne ha accolti tanti. Federico Fellini era un suo assiduo frequentatore, così come Zeffirelli. Per lei erano tutti gente comune di cui non conosceva neanche il nome. Persone che aveva bisogno e che lei aiutava in tutti i modi. Seduta sulla sua sedia, si addormentava, ti scrutava con attenzione e ti diceva il male che ti affliggeva. E’ successo pure, più volte, che le sue diagnosi contrastassero con quelle della tecnologia, ed era la sua quella giusta. Di esempi ce ne sono tanti. Ad una signora cui era stato diagnosticato un tumore, la rassicurò consigliandole piuttosto di stare attenta alle ginocchia: non c’era nessun tumore e diversi anni dopo le furono applicate delle protesi.

Pasqualina viaggiava nel sonno seduta su quella sedia; visitava anche a distanza, fino a che l’età glielo ha permesso, e le diagnosi si rivelavano sempre corrette. Un fenomeno, Pasqualina la Montesanta, cui tutti erano e sono rimasti affezionati. Una via a lei intestata è doveroso riconoscimento.