Via Pellico: lavori già a buon punto

Senso unico a Santa Maria Apparente, in Via Pellico, poco dopo il bar Vecchia Campagna, per i lavori presso la nevralgica rotonda di via San Costantino (nella foto), che conduce alle scuole ed al centro commerciale. In pratica ci si può dirigere solo verso Costamartina, San Marone ed in centro, ma al ritorno strada sbarrata all’altezza del lato ovest della rotonda Paciotti, per cui occorre imboccare obbligatoriamente Via Einaudi, quindi è necessario girare a destra verso il centro commerciale, imboccare poi via Costantino, infine girare a sinistra in via Lotto, onde rientrare nel quartier. I lavori, già arrivati a buon punto, concernono la posa di tubi per acque chiare e relativa sistemazione dei tombini con caditoie. Spesa del Comune, per questa manutenzione ordinaria, euro 21.680, detratto il ribasso del 2,80% offerto dalla ditta camerte aggiudicataria ed esecutrice dell’opera.

Ennio Ercoli