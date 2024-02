Via Pirandello, ok alla manutenzioni

Via libera ai lavori di manutenzione straordinaria di via Pirandello, a Collevario. La giunta ha approvato l’intervento per un costo complessivo di 152mila euro. "Dopo trent’anni di centrosinistra, abbiamo ereditato una città con tanto bisogno di manutenzioni, dal centro alle periferie – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori –. In questi tre anni abbiamo dato risposte concrete con una programmazione coerente "abolendo" la politica delle promesse e degli asfalti elettorali". L’intervento, nel tratto di circa 60 metri sul lato di valle, prevede la totale demolizione, ricostruzione e ricollocamento dei plinti per l’illuminazione pubblica. Si provvederà, quindi, alla posa di un nuovo cordolo e alla realizzazione della soletta in calcestruzzo e alla posa del tappetino finale. Nelle altre situazioni, dove le condizioni generali permettono il recupero del marciapiede, si procederà al riallineamento dei cordoli, alla fresatura del piano viabile e alla posa della nuova pavimentazione. Quanto alla sede stradale si procederà con la fresatura della vecchia pavimentazione e la realizzazione del nuovo tappeto. L’inizio dei lavori di manutenzione è previsto entro maggio e l’esecuzione degli stessi sono stimati in 90 giorni.