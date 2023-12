Via Portanova, entro fine mese lavori finiti

di Lucia Gentili

Saranno completati entro fine mese i lavori di ripristino della strada di via Portanova, a Tolentino. A dare l’annuncio è l’assessore Flavia Giombetti. Il problema era annoso e i residenti, con segnalazioni, chiedevano da tempo di sistemare il tratto dissestato, che presentava buche, voragini, un dislivello di un palmo, il marciapiede gonfiato e i cordoli sollevati. L’opera è costata 893mila euro. "Manca solo l’asfaltatura – spiega Giombetti –. Il guardrail è stato rifatto in corten per una maggiore sicurezza e armonia con il contesto, l’ambiente circostante".

L’assessore anticipa che anche un’altra opera sarà completata entro fine anno: il tratto di pista ciclabile che dal Castello della Rancia conduce all’Abbadia di Fiastra. Per una spesa complessiva di 300.000 euro; rientra nel Progetto integrato locale (Pil) denominato "La Bellezza in bicicletta" ed è finanziata in parte con fondi del Psr Marche 2014-2020, bando pubblico Gal Sibilla, e in parte con fondi propri di bilancio del Comune. Per partecipare al bando è stato costituito il raggruppamento di enti locali tra Tolentino (Comune capofila), Corridonia, Mogliano e Petriolo. Sono previste bacheche interattive, che tramite QR-code permettono l’accesso diretto a contenuti multimediali su apposita app e la geolocalizzazione lungo il percorso. Lo scopo è realizzare una ciclabile accessibile a tutti con, ad esempio, applicazioni in braille sulle bacheche. "Si va verso il completamento di un’opera fondamentale per Tolentino – commenta l’assessore al turismo Diego Aloisi – e gli altri Comuni. Un risultato per tutto il territorio. Il circuito collega due zone-simbolo e sarà ricco di totem interattivi e informazioni turistiche che racconteranno i punti di maggiore interesse del comprensorio". Nel punto di partenza, al Castello, ci saranno ad esempio una colonnina di ricarica e-bike e un totem interattivo.